Transfercoup! Gescheiterter HSV-Star läuft künftig für Fünftligisten auf

Ostrzolek ist in Bochum mit Bastian Bornkessel, seines Zeichens Co-Trainer in Hallbergmoos, zur Schule gegangen. Nachdem der Ex-Profi zurück nach Augsburg gezogen war, tauschten sich die alten Freunde aus und machten den Wechsel perfekt.

Beim FC Augsburg erlebte der mittlerweile 32-Jährige seine sportlich beste Zeit. © Tobias Hase/dpa

Neben dem Platz will Ostrzolek hingegen erste Einblicke in die Trainer-Tätigkeit erhaschen und schauen, ob er sich eine Zukunft an der Seitenlinie vorstellen könne, so Küchle, der dem Ex-Profi bescheinigte: "Er ist ein super Spieler und ein geiler Typ."

Nach den Aussagen des Sportlichen Leiters sei der gelernte Linksverteidiger topfit und werde vermutlich eine zentrale Rolle im Team des VfB einnehmen. "Er ist variabel einsetzbar. Es macht derzeit aber keinen Sinn, sich bei ihm auf eine Position festzulegen", betonte Küchle.

Ostrzolek begann seine Profi-Karriere beim damaligen Zweitligisten VfL Bochum (36 Spiele) und wechselte in der Winterpause der Saison 2011/12 in die 1. Bundesliga zum FC Augsburg (74). Dort reifte er zu einem der besten Linksverteidiger der Liga und fühlte sich zu Höherem berufen.

Nach zweieinhalb Jahren führte sein Weg zum HSV (89), wo er nicht an seine starken Leistungen anknüpfen konnte. Zur Saison 2017/18 schloss sich der heute 32-Jährige Hannover 96 (54) an, mit denen er in seiner zweiten Saison an der Leine abstieg.

Da er in den Planungen keine Rolle mehr spielte und nur noch selten zum Einsatz kam, folgte der Wechsel nach Österreich, wo er bis zum vergangenen Sommer in Mödling unter Vertrag stand. Und nun folgt das Abenteuer Bayernliga.