Wird HSV-Profi Jatta jetzt Deutscher? Verfahren um falsche Identität eingestellt

HSV-Profi Bakery Jatta (24) hat gut lachen. Das Verfahren wegen angeblicher falscher Identität wurde eingestellt. © Michael Schwartz/dpa

"Wir haben uns mit der Staatsanwaltschaft geeinigt, dass das Verfahren eingestellt wird", sagte Jattas Anwalt Thomas Bliwier. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte die Einstellung des Verfahrens.

Nachdem der grundsätzliche Tatvorwurf einer Identitätstäuschung bereits im vergangenen Jahr ausgeräumt worden war, ging es vor dem Amtsgericht Altona noch um zwei Fälle, bei denen Jatta widersprüchliche Angaben zum Namen seiner Mutter gemacht haben soll. Der 24-Jährige aus Gambia musste durch die juristischen Schritte auch rassistische Anfeindungen etwa durch gegnerische Fans erleben.

Der Fall kann laut Bliwier auch nicht wieder aufgenommen werden. Der Anwalt kündigte an, nun den Antrag zur Einbürgerung in Deutschland für Jatta stellen zu wollen: "Er möchte die Einbürgerung und das geht nicht, so lange ein Verfahren offen ist."

Diesem juristischen Schlusspunkt ging ein langer Weg voraus. Die Staatsanwaltschaft hatte im Dezember 2021 Anklage gegen den Offensivspieler erhoben.