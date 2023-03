Vom HSV nach "La Masia"? FC Barcelona ist heiß auf Mega-Talent Saido Balde

Hamburg - Es war ein großer Schreck! Hinter HSV -Mega-Talent Saido Balde (14) liegen ereignisreiche Tage. Am Dienstagabend brach der Nachwuchsspieler bei einem Testspiel unmittelbar vor seiner Einwechslung zusammen.

Saido Balde (14) sorgt beim Hamburger SV für Furore. © IMAGO / R.Seidel Imagery

Mittlerweile geht es dem 14-Jährigen wieder besser. Nach eingehenden Untersuchungen im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) darf er sogar wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Die Frage ist nur, wie lange er das noch beim HSV tut.

Denn wie die "Bild" berichtet, hat niemand Geringeres als der FC Barcelona ein Auge auf den Rechtsaußen geworfen.

Die Spanier sollen den Youngster bereits beobachtet haben und wollen ihn offenbar in die legendäre Jugend-Akademie "La Masia" einladen. Das ist laut Fifa-Statuten aber erst nach seinem 15. Geburtstag möglich und den feiert Balde im Juni.

Im Volkspark gehört der er zu den größten Talenten im Nachwuchsbereich. Mit seinen 14 Jahren kickt er bereits in der U17 und hat in der laufenden Spielzeit in 15 Bundesliga-Einsätzen drei Tore erzielt sowie vier Treffer vorbereitet.

Die Verantwortlichen des HSV wollen den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Balde unbedingt verlängern, doch bei der Konkurrenz ist es fraglich, ob die Rothosen mithalten können.