Bittere Absage von Lok Leipzig: Schlechtes Wetter verhagelt Jobmesse

Wegen schlechtem Wetter muss die "Volltreffer-Jobmesse" am Samstag ausfallen. Veranstalter Lok Leipzig hat jedoch schon einen neuen Termin. © Lok Leipzig

Aufgrund der Wettervorhersage für das kommende Wochenende hat der 1. FC Lok Leipzig am Mittwoch seine für Samstag geplante "Volltreffer-Jobmesse" verschoben.

"Nach telefonischer Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst in Leipzig am heutigen Vormittag werden für den Raum Leipzig ab Freitagabend bis Samstagnachmittag sehr große Regenmengen erwartet", erklärte der Klub in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund hätten sich die Probstheidaer entschieden, die Messe zu verschieben, "um die Sicherheit und den Komfort aller Teilnehmer zu gewährleisten".

"Insbesondere macht es in unseren Augen keinen Sinn, die Messe durchzuführen, wenn die Messebesucher aufgrund des Wetters fernbleiben."

Die Volltreffer-Jobmesse werde am 13. Mai von 10 bis 15 Uhr nachgeholt. Anmeldungen für Unternehmen seien nach wie vor unter www.volltreffer-jobmesse.de möglich.