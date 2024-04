Neuer Cheftrainer! Er soll Lok Leipzig wieder auf die Erfolgsspur bringen

Leipzig - Am Montag hat der 1. FC Lok Leipzig verkündet, wer das Amt des Cheftrainers in der kommenden Saison bekleiden wird.

"Zuerst gilt es in der Vorbereitung die Mannschaft so weiter zu entwickeln, damit wir in der neuen Regionalligasaison erfolgreicheren Fußball spielen als in den vergangenen Monaten. Wir wollen die Fans gleich mitnehmen, das Umfeld begeistern. Nur mit allen handelnden Personen und den Fans werden wir erfolgreich sein können", weiß der 47-Jährige.