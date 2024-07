Erzgebirge Aue macht Weg für Elsner zu Lok Leipzig frei

Leipzig/Aue - Der FC Erzgebirge Aue und Luc Elsner (20) gehen ab sofort getrennte Wege. Der Fußball-Drittligist löste den Vertrag mit dem 20 Jahre alten Stürmer in beiderseitigem Einvernehmen auf. Damit kann Elsner zum Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig wechseln.

Tschüss Aue, hallo Leipzig: Für Luc Elsner (20, l.) geht es zum 1. FC Lok Leipzig. © Lok Leipzig

In Aue kam der Angreifer kaum zum Zug und absolvierte nur sechs Pflichtspieleinsätze im Profiteam. Nun sucht er in der Regionalliga Nordost eine neue Herausforderung.

"Ich freue mich, wieder in der Nähe meiner Heimat Fußball zu spielen. Es hat einfach alles gepasst, deshalb habe ich mich für Lok entschieden", so der Sachse, der seine Karriere beim FC Grimma begann.

Auch der Leipziger Sportdirektor Toni Wachsmuth (37) sieht Potenzial in dem jungen Stürmer. "Er wird uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten geben", so Wachsmuth hoffnungsvoll. Der Vertrag läuft vorerst bis Juni 2026.