Probespieler dreht bei Lok Leipzig auf und wird verpflichtet

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig schraubt weiter am Kader für die neue Saison. Am Mittwoch verkündete der Regionalligist den nächsten Neuzugang.

Alles in Kürze

Der 22-jährige Rilind Kabashi (l.) wurde von Lok Leipzig verpflichtet. © 1. FC Lokomotive Leipzig

Demnach läuft der 22-jährige Rilind Kabashi ab sofort in Blau-Gelb auf! Der Mittelfeldmann ist bereits seit einigen Tagen in Leipzig und überzeugte unter anderem Coach Jochen Seitz (48) beim Probetraining.

Grund genug für Sportdirektor Toni Wachsmuth (38), zuzuschnappen: "Rilind hat in der Woche Probetraining bei uns absolut überzeugen können. Er ist ein sehr ballsicherer zentraler Mittelfeldspieler, der sowohl im Training als auch im Testspiel gute Leistungen gezeigt hat – deswegen wollen wir ihm die Chance geben, jetzt auch in einer höheren Liga weiterzulernen und sich weiterzuentwickeln."

Der 22-Jährige hat schon einige Stationen hinter sich.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland war er für die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern unterwegs, wo er sofort zum Stammspieler avancierte. Es folgten Stationen beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen und beim baden-württembergischen Oberligisten FC Nöttingen, von wo er in der letzten Winterpause abermals zum 1. FC Kaiserslautern II wechselte.

Jetzt will er bei den Sachsen wirbeln. Der Kicker: "Ich bin überglücklich, so einem großen Traditionsverein beigetreten zu sein und freue mich, nun hier zu sein. Es wird eine unglaubliche Saison mit den super Fans im Rücken. Ich werde mein Bestes für den Club geben, damit wir so erfolgreich wie möglich sind."