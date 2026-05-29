Lok Leipzig vor dem schlimmsten Triple? "Letztes Jahr war ich niedergeschlagener"

Leipzig - Passiert das gerade wirklich in Probstheida? Nach dem 0:1 am Donnerstagabend gegen die Würzburger Kickers ist der Aufstiegstraum von Lok Leipzig in akuter Gefahr – schon wieder! Ein Albtraum, der sich zum dritten Mal wiederholen könnte. Ein Triple, was nun wirklich niemand gebrauchen kann.

Lok Leipzigs Djamal Ziane (34) müsste bei einem Scheitern am Montag zum dritten Mal miterleben, wie es sich anfühlt, nach den Aufstiegsspielen als Verlierer dazustehen. © Picture Point / Roger Petzsche

2020 scheiterte Blau-Gelb bei den Aufstiegsspielen an Verl, im vergangenen Jahr war es der TSV Havelse, der den Sprung der Sachsen in die 3. Liga verhinderte.

Nun, kurz vor einer möglichen Reform (die beiden Fanlager plädierten während der Partie am Donnerstag beide deutlich für das Kompassmodell), könnte Lok womöglich noch ein drittes Mal scheitern.

Doch so weit ist es noch nicht. Beim Rückspiel am kommenden Montag in Würzburg (18.30 Uhr/MagentaTV) haben die Leipziger ja noch alles in der Hand.

"Ich hab’ ein anderes Gefühl als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Havelse irgendwie niedergeschlagener. Ich kann gar nicht sagen, warum – aber ich vertraue einfach der Mannschaft", so Farid Abderrahmane (29) nach dem Abpfiff. Klingt ein bisschen so, als hätte man sich bei Lok schon an das Gefühl gewöhnt, mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

Nachdem beim letzten Regionalliga-Spiel Magdeburg II das zwischenzeitliche 2:1 kurz nach Wiederanpfiff geschossen hatte, haben womöglich auch nicht mehr so viele an Lok geglaubt. Am Ende kickten die Sachsen den FCM mit 5:2 aus dem Bruno. Comeback-Qualitäten sind also definitiv da.