Lok wer? FIFA-Boss Infantino bekommt Leipzig-Nachhilfe

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig geht als Gejagter in die restliche Rückrunde der Regionalliga Nordost. "Loksche"-Sportdirektor Toni Wachsmuth macht eine gestiegene Euphorie in und um den Verein aus. Hat sich davon auch FIFA-Boss Gianni Infantino anstecken lassen?

Outet sich der FIFA-Boss als heimlicher Lok-Fan? Gianni Infantino (m.) erfuhr von Vizepräsident Frank Viereckl (l.) und Toni Wachsmuth Interessantes aus der Historie des Regionalliga-Spitzenreiters. © Montage: Lok Leipzig

Der Fußballfunktionär posierte auf den Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag des DFB in Leipzig - hier wurde der Verband im Jahr 1900 gegründet - mit Lok-Fanschal für die Kamera.

An seiner Seite Lok-Vize Frank Viereckl und Sportchef Wachsmuth, der hinterher gegenüber TAG24 aufklärte: "Frank ist auf Gianni Infantino zugegangen und fragte, ob er denn wüsste, wer erster deutscher Fußballmeister gewesen ist. Er kannte die Antwort zunächst nicht."

Jetzt aber weiß der FIFA-Boss, wer 1903 erster deutscher Meister wurde. Wer allerdings die Regionalliga-Meisterschaft erringt, ist dagegen noch nicht ausgemacht.

Wachsmuth: "Wir haben nicht den Aufstiegsdruck, wie ihn vielleicht Halle hat. Natürlich wollen wir Erster bleiben, sind die Gejagten, aber wir gehen es wie in der Hinrunde an und schauen, wo wir am Ende landen."