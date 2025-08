Neuausrichtung bei Lok Leipzig: Wachsmuth steigt auf!

Wachsmuth begann seine Lok-Tätigkeit im März 2024 als Berater für den sportlichen Bereich. Zum 1. Juli 2024 wurde er Sportdirektor, hatte in dieser Funktion einen großen Anteil am Gewinn des Doubles aus Regionalligameisterschaft und Sachsenpokal in der vergangenen Saison.

Wachsmuth selbst freut sich natürlich über die Anerkennung. Hat viel mit dem Verein vor - am liebsten schon in dieser Saison.

Der 35-Jährige: "Jetzt zum Geschäftsführer Sport bestellt worden zu sein, ist eine große Ehre und gleichzeitig eine große Verantwortung, der ich mir bewusst bin. Die Entwicklung, die der Verein in den letzten Monaten genommen hat, ist bemerkenswert, und ich möchte nun mit der gleichen Intensität meine Arbeit als Geschäftsführer Sport fortsetzen und so meinen Teil dazu beitragen, dass der 1. FC Lok irgendwann den Sprung in den Profifußball schafft und sich in der Folge dort etablieren kann."