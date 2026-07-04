Schock für Lok Leipzig: Spieler-Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst

Leipzig - Das kommt unerwartet! Nur wenige Wochen vor dem Start in die neue Saison hat Lok Leipzig den bis 2027 laufenden Vertrag mit David Grözinger (27) mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

David Grözinger (27, l.) verlässt Lok Leipzig mit sofortiger Wirkung. © IMAGO / Beautiful Sports

Das teilte der Regionalligist am Samstagvormittag mit. Als Begründung werden familiäre Gründe genannt, die ihn in seine Heimat nach Baden-Württemberg zurückkehren lassen.

"Nach einem wundervollen und erfolgreichen Jahr werde ich leider aus familiären Gründen die Lok-Familie verlassen. Es ist keine leichte Entscheidung, da ich den Verein, die Mannschaft und die Fans wahnsinnig ins Herz geschlossen habe. Ich wünsche dem ganzen 1. FC Lok nur das Beste und den maximalen Erfolg", wird der Spieler in einer Pressemeldung zitiert.

Ein ganz bitterer Schlag für Trainer Torsten Ziegner (48), der mit seinem Team den bisher recht dünn besetzten Kader nun irgendwie durch die nächsten Wochen kompensieren muss.

"Auch wenn der Verlust von Gröze für uns sportlich und menschlich sehr schwer wiegt, haben wir seinem Wunsch nach Vertragsauflösung aus familiären Gründen entsprochen. Wir verlieren mit ihm einen richtig guten Fußballer und super Typen, werden aber auch dafür Lösungen finden", so Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39), der in diesem Sommer bislang vier Neuzugänge an Land gezogen hat.

Nun muss noch ein zusätzlicher Baustein eingeplant werden.