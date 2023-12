Abgestürzt! Wie geht es mit Gulacsi bei RB Leipzig weiter?

Peter Gulacsi (33) erlebt bei RB Leipzig wohl aktuell die schwerste Zeit seiner Karriere. © Picture Point / Gabor Krieg

Vor ziemlich genau 14 Monaten lebte Gulacsi in einer heilen Berufswelt: Nummer eins von RB und Ungarn, Kapitän des DFB-Pokalsiegers, unumstrittener Leistungsträger. Einen Kreuzbandriss später sieht die Realität deutlich bitterer aus: Sein Stammplatz ist die Bank, eine Nominierung für die EM in Deutschland in Gefahr.

Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wird Gulacsi erstmals wieder im Leipziger Stadion spielen dürfen. "Der große Wunsch ist da, ihn gegen Bern von Anfang an spielen zu lassen und ihm Spielzeit zu geben, weil er wichtig für uns ist", sagte Trainer Marco Rose (47).

Gulacsi darf sich gegen die Young Boys in der Champions League just in dem Wettbewerb beweisen, in dem sein persönliches Drama am 5. Oktober 2022 begann.

Nach 13 Minuten riss dem 33-Jährigen gegen Celtic Glasgow ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband. Einige Wochen später musste Gulacsi noch einmal unters Messer, die Heilung verlief komplizierter als angenommen.

In dieser Zeit überholte ihn sein Konkurrent Janis Blaswich (32), der sich mit tadellosen Leistungen über einen langen Zeitraum sogar eine Einladung zur DFB-Auswahl verdiente. Trainer Rose konnte gar nicht anders, als Blaswich im Tor zu belassen. "Es gibt keinen Grund zu diskutieren", sagte Rose.

Für Gulacsi blieben in dieser Saison zwei Trostpreise, im Pokal durfte er in Wiesbaden und Wolfsburg ins Tor. "An Peter hat es gar nicht gelegen. Er hat ein gutes Spiel gemacht", lobte Sportdirektor Rouven Schröder (48) nach dem Aus in der Autostadt. Das Spiel gegen Bern könnte sogar sein letztes im Trikot der Leipziger sein.