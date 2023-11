Blaswich-Patzer und Openda-Schwalbe: RB Leipzig verliert schon wieder in Wolfsburg

Rund 2200 RB-Fans waren mit nach Wolfsburg gekommen. © Picture Point/Roger Petzsche

Vor dem Duell um den Champions-League-Gruppensieg bei Manchester City am Dienstag galt es für die Sachsen, ihren Königsklassen-Platz im 250. Bundesligaspiel zu verteidigen und gleichzeitig auch Rache zu nehmen für das 0:1 im DFB-Pokal vor 26 Tagen.

Die mit Benjamin Henrichs, Christoph Baumgartner und Yussuf Poulsen auf drei Positionen veränderte Startelf hatte aber große Startschwierigkeiten und in der 6. Minute Glück, dass die Wölfe eine Dreifach-Chance ungenutzt ließen.

Wenig später aber klingelte es dann doch. Der VfL, sogar mit fünf Neuen, griff über den rechten Flügel an. Dort bediente Vaclav Cerny Mattias Svanberg, der wiederum in die Box chippte, wo Jonas Wind per Kopf zur Stelle war. Torhüter Blaswich sah unglücklich aus, lenkte den Ball mit einer Hand an den Pfosten und selbst hinter die Linie - 1:0 für den VfL (9.).

Das Team von Marco Rose hatte große Mühe, gegen die gut positionierten Gastgeber überhaupt in Richtung Tor zu kommen. Dass die nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Partien holten, war ihnen nicht anzumerken. Ab der 20. Minute wurden die Bullen aber dominanter, hatten durch Poulsens Kopfball nach Ecke die bis dato beste Ausgleichschance.

In der 31. Minute gab es nach Zweikampf zwischen Sebastiaan Bornauw und Lois Openda Elfmeter für die Sachsen, nach Bildschirmkontrolle nahm Schiri Robert Hartmann diesen aber zu Recht zurück. Der Belgier war etwas zu schnell und früh gefallen.