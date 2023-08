Änderungen gleich beim ersten Heimspiel: An- und Abreise soll bei RB Leipzig jetzt viel besser sein!

Auf der Westseite der Festwiese gibt es zukünftig eine weitere Fahrradgarage. Zudem wurde eine Rollstuhlrampe installiert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Auch wer mit dem Fahrrad kommt, hat es künftig einfacher. Auf der Westseite der Festwiese gibt es zukünftig eine weitere Fahrradgarage. Die Kapazität verdoppelt sich damit von 1300 auf 2600 Stellplätze.

Wichtig: Auch für Rollstuhlfahrer wird es künftig angenehmer.

Der Klub: "Für unsere Fans im Rollstuhl bieten wir ab sofort einen zusätzlichen Zugang am Einlass Festwiese an. Der Weg führt über eine Rampe, durch den Glockenturm-Tunnel und anschließend per Fahrstuhl in den Sektor B. Des Weiteren kann nach wie vor der Inklusionszugang am Hauptgebäude der Red Bull Arena genutzt werden."