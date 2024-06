An diesem Tag starten RB Leipzigs Fußballerinnen in die neue Saison

Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig starten am 6. Juli mit dem Trainingsauftakt in die neue Bundesliga-Saison.

RB Leipzigs Frauen starten Anfang Juli in die neue Saison. Vier Testspiele sind bereits fix. Ins Trainingslager geht es nach Bayern. © Picture Point / Roger Petzsche

Das teilte RB am Freitag mit. Zuvor wird das Team vom neuen Cheftrainer Jonas Stephan vom 1. bis 3. Juli Leistungstests und medizinische Untersuchungen absolvieren.

Das erste Testspiel ist dann am 13. Juli (15 Uhr) im Stadion am Bad in Markranstädt gegen Breslau angesetzt.

Das zweite Vorbereitungsspiel ist für den 19. Juli (15 Uhr) ebenfalls in Markranstädt gegen Pogon Stettin terminiert, ehe es drei Tage später ins Trainingslager ins bayerische Markt Rieden geht.

Dort ist am 24. Juli ein Test gegen den FC Bergheim geplant. Die Anstoßzeit ist noch offen.