Aus für diesen Spieler bei RB Leipzig - aber er war kein Missverständnis?

Das verwundert allerdings auch nicht, immerhin konnte sich der 29-Jährige in der vergangenen Spielzeit kaum anbieten. Der gebürtige Berliner kam gerade einmal auf acht Pflichtspieleinsätze.

Da die Sachsen auf seiner Position weitestgehend ohne große Verletzungssorgen durchgekommen sind, war schlicht und ergreifend kein Bedarf da.

Trotzdem spricht man bei den Rasenballern davon, dass Lenz "eine wichtige Rolle" eingenommen habe.

Sportdirektor Rouven Schröder (48): "Christopher Lenz hat sich in seinem Jahr bei RB Leipzig immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben ihn im vergangenen Jahr als klaren Back-up für die Linksverteidigerposition geholt und diese Rolle hat Chris auch überragend angenommen und immer wieder den Konkurrenzkampf angeschoben."

War alles also genau so gedacht und am Ende lässt sich nicht von einem Missverständnis sprechen? Wohl die wenigsten Spieler können tatsächlich zufrieden sein, wenn sie so wenig zum Einsatz kommen.