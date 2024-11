Ausgerechnet er könnte RB Leipzig richtig weh tun!

Glasgow - In den letzten Jahren wurde sehr oft darüber gesprochen, dass zu viele vielversprechende Talente RB Leipzig verlassen, weil sie nach der Zeit bei der U19 den Sprung in die erste Mannschaft (noch) nicht schaffen. Einer davon war Nicolas Kühn (24), der inzwischen sowas wie der Top-Star bei Celtic Glasgow ist und den Sachsen am Dienstagabend (21 Uhr/Dazn) in der Champions League so richtig die Tour vermasseln will.