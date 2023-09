Ausgerechnet Werner schießt schwaches RB Leipzig zum Arbeitssieg in Gladbach!

Mönchengladbach - Ganz schwer anzusehende 90 Minuten im Borussia-Park am Samstagnachmittag. Doch ausgerechnet der aktuelle formschwache Timo Werner sorgte für RB Leipzig für das umjubelte 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach . Der tolle Treffer reichte am Ende für einen Arbeitssieg und drei Punkte für die Sachsen. Die Fohlen warten unterdessen noch immer auf ihren ersten Saisonerfolg.

Leipzig, mit den zwei neuen Fabio Carvalho und Benjamin Sesko in der Startelf, fehlte es vor allen Dingen an Spritzigkeit. Der letzte Pass klappte überhaupt nicht. Die Folge: kein echter Torschuss nach über 40 Minuten!

Die Sachsen verloren in der ersten Hälfte ungewöhnlich viele Bälle im Aufbau und brachten sich dadurch oft selbst in Schwierigkeiten. © Marius Becker/dpa

Wurde es aber nicht. Die Gäste zeigten sich jetzt zwar etwas bemühter. Wirklich ansehnlicher sah die Sache aber trotzdem nicht aus. Gladbach konzentrierte sich vorwiegend aufs Verteidigen und gewann auch viele Zweikämpfe.

Wie schon in der ersten Halbzeit war aber in der Offensive ebenso tote Hose angesagt. Nur in der 63. Minute kam Rocco Reitz mal zu einer Kopfballchance. Blaswich rettete.

Spätestens Mitte der zweiten Hälfte war jedem Fan klar, dass ein Sieg von einer der Mannschaften unverdient wäre. Die Minuten gingen dahin. Spannung gab es nur aufgrund des Ergebnisses.

RB-Coach Marco Rose reagierte schließlich, brachte neben Yussuf Poulsen und Christoph Baumgartner nach 70 Minuten auch Timo Werner. Und der Nationalspieler brauchte fünf Minuten, um seine aktuelle Krise für einen Moment vergessen zu machen.

Xavi steckte einen Pass im richtigen Moment durch die Mitte zu Werner, der mit der Kugel rechts an Nicolas vorbeiging. Eigentlich war der Winkel schon zu spitz, doch der Stürmer setzte trotzdem zum Schuss an. Das Leder ging vom linken Innenpfosten ins Netz.

Mehr passierte wenig verwunderlich bis zum Schlusspfiff nicht mehr. Am Ende stand ein glücklicher Arbeitssieg für RB Leipzig mit einem noch glücklicheren Werner.

Für die Fohlen geht es am kommenden Samstag in der Liga zum VfL Bochum. RB muss schon am Mittwoch wieder ran. Dann steigt das Nachholspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden.