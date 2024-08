Bayer Leverkusen fordert RB Leipzig: Der erste Knaller schon am zweiten Spieltag!

Leverkusen/Leipzig - Zwei ambitionierte Klubs, zwei Teams, die ganz nach oben wollen: Beim Spitzenspiel des zweiten Spieltags in der Bundesliga empfängt Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) RB Leipzig. Ein Gradmesser für beide Vereine, die etwas holprig in die Saison gestartet sind.