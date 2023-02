Toilette beschmiert, Müll im Abteil: RB-Fans verwüsten Regionalbahn auf Rückfahrt aus Wolfsburg

Leipzig - Der 3:0-Sieg von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg am Samstag sorgte für viel Freude bei den Fans - bei einigen wohl etwas zu viel. Auf der Rückfahrt von Wolfsburg in die Messestadt haben anscheinend einige Fans ein Zugabteil einer Regionalbahn verwüstet.

Knapp 2000 RB-Fans waren am Samstag nach Wolfsburg angereist. © Picture Point / Roger Petzsche

Ein Kundenbetreuer im Nahverkehr postete über seinen privaten Twitter-Account einige Schnappschüsse aus der besagten Bahn. Darauf zu sehen: ein komplett verfüllter Boden, Dosen und Zigarettenkippen in den Sitzreihen und eine mit Grafitti-Tags beschmierte Toilette.

Mehrfach ist hierbei die Abkürzung "FRP" und "RBSL" zu lesen - Erstere steht für "Fraktion Red Pride", was der Name einer Fangruppe der Roten Bullen ist. Ein eindeutiger Hinweis also, wer hinter den Schmierereien stecken könnte.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung hatte die Bundespolizei Magdeburg den Vorfall bestätigt. Der Vandalismus sei aufgefallen, nachdem knapp 200 Fans in Magdeburg aus der Regionalbahn umgestiegen waren. Man ermittele wegen Sachbeschädigung.

Seitens RB gab es noch keine Äußerung zum Verhalten der Fans.