City-Fluch oder Befreiungsschlag? RB Leipzig braucht den Sieg gegen Heidenheim!

Leipzig - RB Leipzig braucht wieder ein Erfolgserlebnis! Nach zwei Niederlagen am Stück sollen die Sachsen am Samstagnachmittag beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Erfolgsspur kommen. Zum Verhängnis könnte werden, dass fast jeder mit einem Sieg rechnet - denn solche Ausgangslagen gingen zuletzt öfters schief.