Darum wird der Rangnick-Abschied bei RB Leipzig kleiner als gedacht

Leipzig - Eigentlich war der große Abschied von Ralf Rangnick (64) bei RB Leipzig schon im letzten Jahr geplant . Wegen des Todes von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (†78) wurde die Ehrung aber verschoben und soll in der kommenden Woche nun nachgeholt werden.

Stattdessen soll vor der Partie alles am Spielfeldrand über die Bühne gehen. Eine Dauer ist dabei auch festgelegt: Nicht länger als fünf Minuten darf das Prozedere gehen! Ob das der angemessene Rahmen für eine Rangnick-Verabschiedung ist? Immerhin wird wohl Mintzlaff eine kurze Rede halten können.

Die wird laut Informationen der " Bild " vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) stattfinden - jedoch weniger pompös als gedacht.

Rangnick hatte einen riesengroßen Anteil daran, dass es die Roten Bullen bis heute so weit geschafft haben. Mit ihm an der Seitenlinie gelang beispielsweise der Sprung ins Oberhaus des Deutschen Fußballs .

Rangnick ist inzwischen der Nationaltrainer Österreichs. © ROBERT JAEGER / APA / AFP

2020 gab der 64-Jährige seine Position als "Head of Sport and Development Soccer" im Red-Bull-Kosmos auf. Inzwischen ist er Österreichs Nationaltrainer und mit seiner Bildungsstiftung in Leipzig beschäftigt.

Dennoch lebt der Name Rangnick bei den Sachsen weiter - in Person seines Sohnes. Kevin Rangnick (31) ist beim Verein aktuell angestellt, bestimmt als "Endscout Senior" darüber mit, welche Kicker am besten für den Klub verpflichtet werden sollten.

Ideal wäre natürlich, wenn er langfristig in die großen Fußstapfen seines Vaters treten könnte.