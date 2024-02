Darum wird ein Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern einfach gestrichen!

Max Eberl (50) wird mit großer Sicherheit bald für den FC Bayern München arbeiten. © Jan Woitas/dpa

Brisant: Kurz vor der Aufsichtsratssitzung treffen beide Teams in der Bundesliga aufeinander. Am 24. Februar sind die Sachsen zum Topspiel am Samstagabend in der Allianz Arena zu Gast.

Dort wird Eberl mit sehr großer Sicherheit wohl auf der Tribüne sitzen, um sich das Duell der beiden Klubs live anzusehen.

Im Rahmen dieses Wochenendes werden dann wohl auch die letzten Zweifel geklärt werden, was den Transfer betrifft. Nach dem Abgang von Hasan Salihamidžić (47) hat der FC Bayern dann wohl wieder einen Sportvorstand.