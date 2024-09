22.09.2024 07:30 Die größte Gefahr für RB Leipzig bei St. Pauli: "Dann werden sie dich fressen!"

Am Sonntagabend muss RB Leipzig in der Bundesliga beim FC St. Pauli ran. Die Sachsen sind gewarnt vor der Atmosphäre am Millerntor.

Von Michi Heymann

Hamburg - Bundesliga-Alltag nach Champions-League-Frust! Die bittere 1:2-Niederlage bei Atlético Madrid am Donnerstag noch gar nicht richtig verdaut, muss RB Leipzig am Sonntagabend beim FC St. Pauli schon wieder auf Tagesgeschäft umschalten. Ein Sieg ist Pflicht, will man ganz oben mitspielen. RB Leipzigs Christoph Baumgartner (25, r.) warnte sein Team vor der heißen Atmosphäre am Millerntor. © Picture Point/S. Sonntag Die Hamburger konnten in dieser Saison noch keinen Zähler holen. Von einem Aufbaugegner möchte man bei den Roten Bullen aber auf keinen Fall reden. "Jede Mannschaft hat sich für die Liga, in der sie spielt, qualifiziert. Sie mögen zwar noch punktlos sein, aber: Sie haben bei Union Berlin ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Sie waren Zuhause gegen Heidenheim die eigentlich bessere und spielbestimmende Mannschaft, haben nur die Tore nicht erzielt", sagt RB-Coach Marco Rose (48) zum kommenden Kontrahenten. Dass gerade gegen den bei den Paulianern nicht gerade beliebten Gegner aus Leipzig Zähler drin sind, könnte extra motivieren. Rose: "Null Punkte fühlen sich am Ende für sie natürlich nicht gut an, aber sie werden auch diesen Sonntag vor ihren Fans wieder alles probieren, um die ersten Zähler anschreiben zu lassen." RB Leipzig Paradox: RB Leipzigs Gulacsi war erste Wochen nach seiner Verletzung "glücklich" Die Rasenballer sind also gewarnt. Mittelfeldstar Christoph Baumgartner (25) betonte vor allen Dingen, dass es atmosphärisch heiß werden könnte: "Wenn du am Millerntor nicht zu 100 Prozent da bist, dann werden sie dich fressen. Egal, ob du Bayern München oder RB Leipzig bist." Die Fans des FC St. Pauli werden auch am Sonntag ordentlich einheizen. © Gregor Fischer/dpa Kein Wechsel bei RB Leipzig auf der Tormann-Position Péter Gulácsi (34) wird auch gegen St. Pauli zwischen den Pfosten stehen. © Picture Point/S. Sonntag Da nur zwei Tage zwischen Königsklasse und Liga lagen, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit Rotation bei der Elf der Roten Bullen geben. "Das Duell gegen Atlético war schon sehr intensiv und die Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen. Wir haben unsere Ziele und sollten daher in Hamburg punkten - dafür braucht es frische Spieler", so Rose. Das betrifft aber zunächst nicht die Keeper. Péter Gulácsi (34), der in Spanien nicht immer sattelfest wirkte, wird definitiv auch gegen Pauli spielen. Maarten Vandevoordt (22) muss demnach weiterhin auf sein Pflichtspieldebüt warten. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern. RB Leipzig Schwer zu kapieren, warum RB Leipzig nach wenigen Minuten plötzlich den Faden verliert Rose zuletzt: "Wir wissen, dass wir einen so jungen Torhüter heranführen müssen." Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 4 16:3 12 2 SC Freiburg 4 8:4 9 3 Eintracht Frankfurt 4 7:4 9 4 1. FC Union Berlin 4 4:2 8 5 Borussia Dortmund 3 6:2 7 6 RB Leipzig 3 4:2 7 7 Bayer 04 Leverkusen 3 9:6 6 8 1. FC Heidenheim 1846 4 8:7 6 9 1. FSV Mainz 05 4 8:8 5 10 SV Werder Bremen 4 4:8 5 11 VfB Stuttgart 3 7:7 4 12 FC Augsburg 4 7:10 4 13 VfL Wolfsburg 3 5:5 3 14 Borussia Mönchengladbach 4 5:8 3 15 TSG 1899 Hoffenheim 4 6:11 3 16 VfL Bochum 1848 4 3:7 1 17 Holstein Kiel 4 5:13 1 18 FC St. Pauli 1910 3 1:6 0 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag/Gregor Fischer/dpa