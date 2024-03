Drei Tore in vier Minuten: RB Leipzig nach Gulacsi-Patzer gegen Bochum furios!

Bochum - Was für ein wildes Spiel am Samstagnachmittag! RB Leipzig entführt durch ein 4:1 (1:1) beim VfL Bochum drei Punkte. Ein brutaler Bock von Peter Gulacsi brachte die Hausherren zunächst in Front. Doch Dani Olmo glich per Traumtor für die Sachsen aus. Im zweiten Durchgang reichten den Rasenballern nur vier Minuten, um die Partie komplett auf den Kopf zu stellen.