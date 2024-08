Einigung erzielt: Vermeeren schließt sich RB Leipzig an!

Leipzig - Jetzt ist der Deal in Sack und Tüten! Arthur Vermeeren (19) ist ab sofort neuer Spieler von RB Leipzig ! Die Sachsen und Atletico Madrid haben sich einigen können .

Arthur Vermeeren (19) hat sich RB Leipzig angeschlossen. © TOM GOYVAERTS / BELGA / AFP

Wie RB Leipzig am Montagabend mitteilte, wird der 19-Jährige vorerst für ein Jahr ausgeliehen. Nach einer nicht näher genannten Zahl an Spielen sei allerdings eine Kaufpflicht mit Vertrag bis 2029 vereinbart worden.

Trainings-Startschuss für den neuen Mittelfeld-Spieler sei schon am Dienstag - dann werde Vermeeren, der die Rückennummer 18 tragen soll, zum Team stoßen.

Laut Sky-Informationen bezahlen die Roten Bullen drei Millionen Euro Leihgebühr für ein Jahr an die Spanier, können den belgischen Nationalspieler im Sommer 2025 dann für rund 20 Millionen Euro verpflichten.

"Arthur verfügt über ein Spielerprofil, welches wir so noch nicht im Kader haben", hieß es vom Sportdirektor Rouven Schröder (48).

"Ab sofort bin ich ein Roter Bulle und sehr glücklich über meinen Wechsel zu RB Leipzig – zu einem Verein, der es in kürzester Zeit geschafft hat, dauerhaft unter den Top-Clubs in der UEFA Champions League und der Bundesliga zu stehen", so Vermeeren selbst.