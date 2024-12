"Geile Aktion": Kimmich überrascht Henrichs mit Döner im Krankenhaus

Ohne nach Henrichs Zimmernummer gefragt zu haben oder um die Essenslieferung gebeten worden zu sein, hatte Kimmich seinem Nationalmannschafts-Kollegen also eine leckere Stärkung ins Krankenhaus bringen lassen. "Richtig geile Aktion", freut sich Henrichs sichtlich über die Geste.

"Es klopft gerade: Uber Eats", erzählt der 27-Jährige aus seinem Klinikbett. "Ich denk mir so: 'Hä, was ist denn das?'. Da ist einfach ein Döner gekommen! Und dann schreibt Jo Kimmich (29) mir: 'Ist der Döner angekommen?"

Wie Henrichs nun in seinem rund zwölfminütigen Video berichtet, hörte der Support da aber nicht auf: Während seines Aufenthalts in einem Münchner Krankenhaus wurde er von einer besonderen Geste überrascht.

Als Henrichs in den letzten Minuten der 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern zu Boden ging, waren es nicht nur seine Teamkollegen, die ihm gut zusprachen. Auch die gegnerischen Spieler versammelten sich tröstend um den Verteidiger, der sich einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.

Und auch darüber hinaus äußert sich der Leipziger positiv über seinen "geheimen" Döner-Boten Kimmich: "Der schreibt mir sowieso die ganze Zeit, also muss ich wirklich sagen, super Kapitän, super Typ, wirklich top in allem, was er macht gerade."

Die Operation am Tag nach der Dönerlieferung verlief dann glücklicherweise auch planmäßig: "Der Arzt sagt, es hat alles reibungslos geklappt."