Gewagtes Vorhaben: Lässt RB Leipzig Lukeba das durchgehen?

RB Leipzigs Castello Lukeba (21) möchte bei der EM und Olympia spielen. © Jan Woitas/dpa

Der 21-Jährige hofft zunächst auf eine Nominierung für die Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli, im Anschluss dann auf die Kapitänsbinde bei der Olympiaauswahl für die Sommerspiele in Paris vom 24. Juli bis 10. August. Bereits am 23. August startet die Bundesliga in die Saison 2024/25.

"Wenn es nach mir geht, könnte ich mir beides vorstellen. Für mich ist es eine spezielle Situation. Olympia daheim ist genauso besonders wie eine EM in Deutschland - zumal wir auch in Leipzig spielen. Warten wir mal ab", sagte Lukeba der "Sport Bild".

Frankreich trifft in der EM-Vorrunde am 21. Juni in der Red Bull Arena auf die Niederlande.

Lukeba kam in der Nationalmannschaft bisher zu einem Kurzeinsatz im Oktober 2023 gegen Schottland.

Offen ist, wie der Klub mit der Situation umgehen wird. Für die EM muss Lukeba abgestellt werden, die Freigabe für die Sommerspiele ist nicht zwingend erforderlich. In Leipzig hat man schlechte Erfahrungen mit der Doppelbelastung gemacht. Dani Olmo (25) spielte 2021 sowohl die EM mit Spanien als auch im Anschluss bei Olympia in Tokio. In der Folge fiel der Spielmacher mehrfach mit Muskelverletzungen aus.