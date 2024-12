Gleich bei RB Leipzig dabei? So sieht Jürgen Klopps Start bei Red Bull aus

Leipzig - Der Red-Bull-Kosmos hat einen neuen großen Namen. Im Januar startet Star-Coach Jürgen Klopp (57) als Head of Global Soccer bei RB durch. Dadurch wird er natürlich auch in Leipzig das ein oder andere Mal vorbeischauen.

Jürgen Klopp (57) hat sich ein halbes Jahr erholen können. Jetzt steigt er bei Red Bull ein. © Felix Hörhager/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung könnte er schon am 12. Juli beim Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen auf der Tribüne sitzen.

Zumindest soll er am selben Tag am Cottaweg zu finden sein, um sich unter anderem mit Trainer Marco Rose (48) auszutauschen. Nur naheliegend, dass der Besuch in der Red Bull Arena hinzukommt.

Am 14. Januar soll es dann eine offizielle Vorstellungskonferenz geben. Dort wird dann sicher auch Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff (49), der den Klopp-Deal ja quasi eingefädelt hat, zugegen sein.

So richtig los geht es für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool FC aber schon am 6. Januar. Nach einer Vorstellung in der Salzburg-Zentrale soll auch ein Besuch in München auf dem Plan stehen, wo unter anderem Mario Gomez (39), der ebenfalls bei Red Bull tätig ist, ein Büro hat.

Die beiden Fußballfachmänner sollen in Zukunft eng zusammenarbeiten. Dass man gemeinsam die ein oder andere Auslandsreise antreten wird, scheint wahrscheinlich.