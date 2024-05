Hoffenheim gegen RB Leipzig: Wenn es schon am 32. Spieltag um (fast) nichts mehr geht

Hoffenheim - Alles entschieden - und das schon vor dem Anpfiff. Wenn am Freitagabend die TSG Hoffenheim RB Leipzig empfängt (20.30 Uhr/DAZN), ist der Druck zumindest für die Sachsen raus. Mit einem spielerischen Feuerwerk sollte man also nur auf TSG-Seite rechnen, oder?

Das Hinspiel gewann RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. © Jan Woitas/dpa

Seit Mittwochabend, durch das 1:0 von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain, ist klar, dass die Bundesliga für die kommende Saison einen fünften Königsklassen-Platz bekommt. Somit sind auch die letzten Zweifel beseitigt, dass die Rasenballer nächste Saison keine Champions League spielen.

In den verbleibenden drei Spielen geht es also maximal nur noch um Prestige und möglicherweise darum, dem VfB Stuttgart noch Rang drei streitig zu machen. Das Mindestziel ist aber erreicht.

"Unabhängig davon, dass wir die Qualifikation fix haben, haben wir auch noch weitere, ehrgeizige Ziele: Wir wollen in der Bundesliga-Saison bestmöglich abschneiden und versuchen so viele Punkte wie möglich zu holen", versuchte Trainer Marco Rose (47) am Donnerstag auf der Pressekonferenz die Spannung etwas hochzuhalten.

Allerdings dürfte wirklich jedem klar sein, dass jetzt nicht mehr das absolute Maximum geboten werden wird. Viele Akteure denken vermutlich schon an die EM oder gar an eine Zukunft bei einem anderen Klub.