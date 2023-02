Jetzt geht's ganz schnell: Ex-Schalker Schröder wechselt wohl zu RB Leipzig!

Rouven Schröder (47) wird offenbar schon im März bei RB Leipzig einsteigen. © IMAGO / RHR-Foto

"Ich gehe davon aus, dass der Wechsel in den kommenden Tagen vollzogen wird", sagte Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel (56) am Sonntag beim Pay-TV-Sender "Sky". "Ich kann bestätigen, dass wir ein Angebot bekommen haben", erklärte Knäbel und fügte an, dass dieses passe.

Wie die "Sport Bild" berichtete, soll der 47-Jährige zum 1. März seinen Dienst beim deutschen Pokalsieger bereits antreten.

Dem Vernehmen nach zahlt RB 500.000 Euro Ablöse an den FC Schalke 04, wo Schröder noch bis 2024 unter Vertrag stand. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur müssen nur noch Details geklärt werden.

Beim Liga-Rivalen hatte sich Schröder Ende Oktober auf eigenen Wunsch von seinem Posten zurückgezogen.

Schon damals gab es Spekulationen, er würde bald beim sächsischen Fußball-Bundesligisten als Sportdirektor anheuern, nachdem der Posten seit Sommer 2021 mit dem Weggang von Markus Krösche (42) zu Eintracht Frankfurt vakant war.