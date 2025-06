Jetzt ist es offiziell: Er wird der neue Trainer bei RB Leipzig

Viele Namen wurden in den vergangenen Wochen für den Trainerposten bei RB Leipzig gehandelt. Jetzt steht fest: Ole Werner führt das Team in der neuen Saison an.

Von Juliane Bonkowski, Tamina Porada

Leipzig - Danny Röhl (37), Cesc Fàbregas (38), Jacob Neestrup (37): Viele Namen wurden in den vergangenen Wochen für den Trainerposten bei RB Leipzig gehandelt. Jetzt steht offiziell fest: Ole Werner (37) führt das Team in der kommenden Saison an.

Alles in Kürze Ole Werner wird neuer Trainer bei RB Leipzig

Vertrag bis 2027 unterzeichnet

Werner gilt als Wunsch-Kandidat

Ablösesumme: maximal zwei Millionen Euro

RB Leipzig will frischen Wind ins Team bringen Mehr anzeigen

Ole Werner und RB Leipzig haben dieselben großen Ziele und Ansprüche