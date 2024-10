Kann man geiler von den Fans seines Ex-Vereins verabschiedet werden?

Ein riesiges Transparent wurde vor der Fankurve hochgezogen, davor ein grinsender 24-Jähriger mit ausgebreiteten Armen. Mit Mikrofon in der Hand ließ es sich der zwölf Jahre bei Feyenoord in seiner Heimatstadt angestellte Rechtsverteidiger nicht nehmen, inbrünstig Fangesänge anzustimmen.

Nach bislang zehn Einsätzen und seinem Premierentreffer gegen den SC Freiburg (3:1) am vergangenen Samstag reiste der Niederländer am Mittwoch zurück in seine Heimat, um sich von Fans und Verantwortlichen seines Ex-Klubs Feyenoord Rotterdam feiern zu lassen.

Für Geertruida dürfte es am Donnerstag zurück nach Leipzig gegangen sein. Trainer Marco Rose (48) muss ihn und seine neuen Teamkameraden auf die Aufgabe am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund vorbereiten. Eine neue Aufgabe für den langjährigen Feyenoord-Liebling, der seine Fußstapfen auch am Cottaweg hinterlassen will.