Knaller zum Saisonstart: RB Leipzig verhandelt über besonderes Freundschaftsspiel

Leipzig - RB Leipzig plant ein hochkarätiges Testspiel zur Saisoneröffnung am 5. August.

Nach dpa-Informationen befindet sich der deutsche Pokalsieger in Gesprächen mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet.

In der Gruppenphase der Königsklasse hieß es in der Saison 2020/2021 2:1 und 0:1, in der darauffolgenden Spielzeit 2:2 und 2:3 aus Sicht der Sachsen.