"Können wir in die Tonne kloppen": Warum es für RB Leipzig tricky wird

Leipzig - Wenn Frank Willenborg (45) am Samstag um 15.30 Uhr anpfeift, dürfte Marco Roses (48) Puls mehr steigen als sonst. Denn in der Sinsheimer PreZero Arena wartet die TSG Hoffenheim samt des neuen Trainers Christian Ilzer (47). Und der ist für den Coach von RB Leipzig kein Unbekannter.

Marco Rose (48, l.) gibt Stürmer Lois Openda (24) beim 1:1 gegen Hoffenheim im Mai Anweisungen. Der Belgier wartet seit drei Spielen auf ein Tor. © Uwe Anspach/dpa

Die zurückliegende Länderspielpause hat Rose genutzt, sich unter anderem intensiv mit Sportdirektor Marcel Schäfer (40) besprochen. Es wurden Daten gewälzt, sich Spiele angeschaut, aber auch private Gespräche kamen nicht zu kurz.

"Wir haben festgestellt - das ist aber auch nichts Neues -, dass wir die Spiele gegen Dortmund und Celtic mit viel zu wenig Intensität angenommen und dafür die Quittung bekommen haben", so der 48-Jährige, der sich als Zweitplatzierter über eine "ordentliche Punkteausbeute" freut und mit seinen Jungs "mega positiv in die hochintensive Phase vor Weihnachten" gehe, "in der wir uns Futter anfressen wollen".

Allerdings warten die Roten Bullen seit drei Pflichtspielen auf einen Dreier, holten aus den Partien gegen Gladbach (0:0), Celtic (1:3) und den BVB (1:2) nur einen Punkt.

Ausgerechnet in Sinsheim soll es zurück in die Erfolgsspur gehen. Zwar lesen sich elf Siege bei nur drei Pleiten aus 18 Duellen ziemlich gut. Mit Christian Ilzer an der Seitenlinie kommt jetzt aber eine ungewisse Komponente auf RB zu.

"Ein paar alte Hoffenheim-Spiele können wir in die Tonne kloppen, weil wir nicht wissen, was kommt", sagt Rose. Hoffenheim habe bislang Dreierkette gespielt, Ilzer setze eher auf vier reine Verteidiger. Da bleibt nur eines: "Wir werden uns sehr stark auf unser Spiel und unsere Abläufe konzentrieren."