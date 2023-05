Lautstarker Fanmarsch: RB-Fans feiern auf Markt und ziehen zum Stadion

Übrigens: Im siebten Bundesliga-Jahr ist es tatsächlich das erste Heimspiel für die Roten Bullen an einem 34. Spieltag. Der ging bislang immer auswärts unterschiedlich vonstatten. Neben Siegen (Hertha 6:2, 2018 und Augsburg 2:1, 2020) gab es zum Saisonabschluss auch je zwei Remis (Frankfurt 2:2, 2017 und Bielefeld 1:1, 2022) und zwei Pleiten (Bremen 1:2, 2019 und Union Berlin 1:2, 2021).

Während die Sachsen sicher Dritter sind und sich vorab schon erneut für die Champions League qualifiziert haben, geht es für die Königsblauen um den Verbleib in der Bundesliga.

Anschließend zogen die rot-weißen Fußballanhänger friedlich über die Jahnallee in Richtung Red Bull Arena, wo um 15.30 Uhr (Sky live) das Duell gegen Schalke 04 angepfiffen wird.

Am Samstagmittag feierte ein Pulk aus 2500 bis 3000 Fans von RB Leipzig zunächst auf dem Marktplatz lautstark - und angeheizt vom Capo - den letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2022/23.

Eine Woche später steht für Leipzig noch das DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt in Berlin an. Anstoß ist am 3. Juni um 20 Uhr. ZDF und Sky übertragen live.