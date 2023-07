Leihe fix! RB Leipzigs Angelino wechselt in die Türkei

In der vergangenen Saison hatte RB Angelino (26) bereits an Hoffenheim ausgeliehen. Nun haben sich die Sachsen mit Galatasaray Istanbul auf einen Deal geeinigt. © Sven Hoppe/dpa

So meldete der amtierende Pokalsieger am Donnerstagabend, dass sich der Spanier dem türkischen Meister per Leihgeschäft zunächst für ein Jahr anschließen wird.

Zuvor hatte bereits der "Kicker" berichtet, dass sich Angelino am Mittwoch auf dem Weg nach Istanbul zum Medizincheck befunden habe.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Leihe eine Kaufpflicht für das kommende Jahr beinhalten. Die Ablösesumme liege demnach bei rund zehn Millionen Euro, wobei die Zahlen innerhalb der Berichte variierten.

So berichtete beispielsweise der "Kicker" von einer Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro sowie weiteren 7,5 Millionen bei Verpflichtung.

Transfer-Experte Fabrizio Romano (30) sprach auf Twitter von einem Paket in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro.