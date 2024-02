"Leipzig on fire": So "heiß" ist das nagelneue RB-Sondertrikot

Leipzig - Pünktlich vor dem 22. Spieltag in der Bundesliga hat RB Leipzig sein nagelneues Sondertrikot präsentiert – ganz unter dem Motto "Leipzig on fire".

Nachdem Kampl erklärt habe, dass dieses Lied ihn auch zehn Jahre später noch an diesen Tag erinnern werde, war klar, "dass unser Pokalsieg-Song ab sofort auch dauerhaft in die Red Bull Arena gehört".

Vor knapp zwei Jahren gehörte der Originalsong "Freed from desire" der italienischen Sängerin Gala (48) zur Party-Playlist der Mannschaft, so der Klub.

Wofür die Flammen stehen, ist klar: "Leipzig on Fire" ist seit dem ersten DFB-Pokalsieg im Jahr 2022 das Feier-Motto des Klubs und vor allem der Anhänger. Vor jedem Spiel und nach jedem Sieg wird das Lied in der Red Bull Arena angestimmt, sorgt für frenetischen Jubel auf den Rängen.

Ganz in Schwarz und mit roten sowie gelben Flammen kommt das neue Jersey von Nike daher, das Leipzigs Urgestein Yussuf Poulsen (29) und auch Kevin Kampl (33) ihren Fans zeigen.

Die Flammen stehen für die im Stadion zu hörende Hymne "Leipzig on Fire". © RB Leipzig

Nun schallt das von den Fans umgetextete "Leipzig on Fire – RasenBallsport mein Verein" auch mit dem passenden Outfit durchs Stadion. Das könnt Ihr Euch ab sofort online oder in den RB-Stores im Petersbogen, auf dem Stadionvorplatz oder in der Red Bull Arena sichern.

Da die Trikots limitiert sind, gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Mit 94,95 Euro für Erwachsene und 74,95 Euro für Kinder sind sie genauso teuer wie zuletzt die Heim- und Auswärtstrikots der laufenden Saison.

Es ist nicht das erste schwarze Sondertrikot, das der Verein in Umlauf bringt. 2018 gab es das erste Jersey, damals schwarz mit weißen Elementen, das in kurzer Zeit restlos ausverkauft war. 2022 legte RB nach, brachte ein schwarzes Shirt mit überwiegend roten Applikationen auf den Markt.



Erstmals damit auflaufen wird das Team bereits am kommenden Samstag, wenn RB Borussia Mönchengladbach im heimischen Rund empfängt – der Ball rollt ab 18.30 Uhr.