Live im TV: Erster Vorbereitungs-Knaller für RB Leipzig!

New York (USA) - Noch etwas mehr als zwei Wochen, dann startet RB Leipzig mit dem Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen in die neue Saison. Ein guter Zeitpunkt, um herauszufinden, wie weit die Mannschaft in der Vorbereitung schon gekommen ist. Einen ersten Gradmesser gibt es in der Nacht zum Donnerstag.