Nach Klopp-Job bei Red Bull: Was passiert jetzt eigentlich mit Mario Gomez?

"Mario Gomez macht bei uns einen fantastischen Job, und er freut sich ebenso wie wir alle auf die inspirierende Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp", so Mintzlaff gegenüber der " Sport Bild ".

Als "Global Head of Soccer" hat der 57-Jährige zukünftig den Hut auf, hat nur Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (49) über sich.

Jürgen Klopp (57) hat als "Global Head of Soccer" bei Red Bull wohl alle möglichen Freiheiten. © Christoph Reichwein/dpa

Es bleibt also vermutlich weiterhin harmonisch bei den Roten Bullen. So soll es schon jetzt bereits Kontakt zwischen Klopp und Gomez gegeben haben. Beide haben dann ab Januar in München ein Büro. Wie oft sie sich durch die internationalen Tätigkeiten aber dann über den Weg laufen werden, ist noch unklar.

Gomez saß zuletzt auch bei einigen Spielen von RB Leipzig mit auf der Tribüne. Wie schnell das aber bei "Kloppo" so sein wird, lässt sich im Moment noch schwer abschätzen. Der 57-Jährige soll ja zunächst eher im Hintergrund agieren.

Grundsätzlich soll der "Global Head of Soccer" aber alle Freiheiten besitzen, seine Ideen und sein Wissen einfließen zu lassen.

Das kann vor großen Spielen, gerade in der Champions League, natürlich auch wichtig sein.