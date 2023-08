Nächster Spieler weg: Verteidiger von RB Leipzig schließt sich Zweitligist an

Frederik Jäkel (22, 3.v.l.) hat bei RB Leipzig keine Chance auf Einsatzzeiten. Jetzt soll er bei der SV Elversberg unterkommen. © Picture Point / Roger Petzsche

Offiziell verkündet hat es der Bundesligist zwar noch nicht, auf der Abgangsliste der Roten Bullen tauchen Name, aufnehmender Verein und der Zusatz "Leihe" aber schon auf.

Immerhin die Schwarz-Weißen haben den Transfer bereits vermeldet. "Frederik bringt großes Potenzial mit, er hat sich in den vergangenen Jahren als Defensivtalent bereits sehr stark entwickelt", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book (37). "Als großgewachsener, robuster und schneller Innenverteidiger wird er eine Bereicherung für unser Team sein."

Die SVE sei ein "spannender Aufsteiger und für mich das richtige Umfeld, um mich auch persönlich weiterzuentwickeln", äußerte sich der gebürtige Torgauer. "Ich freue mich jetzt darauf, die Mannschaft und den Verein kennenzulernen und dann mit dem Team loszulegen."

Jäkel war in der vergangenen Saison an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Für die Ostwestfalen kam er auf 25 Einsätze in der 2. Bundesliga und stand dabei 17 Mal in der Startelf. Am Ende stieg der Klub aber ab, weshalb eine Verpflichtung in weite Ferne rückte und er zurück an den Cottaweg kam.