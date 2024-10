Schon der siebte DFB-Ausfall! Auch RB Leipzigs Henrichs verletzt abgereist

Leipzig - Was ist denn jetzt los? Nach David Raum (26), der wegen einer Bandverletzung im rechten Fußgelenk wohl in diesem Jahr kein Spiel mehr machen und somit auch nicht in den beiden kommenden Länderspielen dabei sein wird, musste nun auch der zweite deutsche Nationalspieler von RB Leipzig, Benjamin Henrichs (27), Coach Julian Nagelsmann (37) absagen.