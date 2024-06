Nein zur geldstarken Premier League! Darum bleibt Sesko bei RB Leipzig

"Benjamin ist einer unserer Schlüsselspieler für die kommenden Spielzeiten und deshalb ist die Verlängerung ein starkes Signal. Das unterstreicht auch unsere Ambitionen, in der Bundesliga dauerhaft vorn mitzuspielen und in Europa zu den Top-Klubs zu gehören. Mit dem neuen Vertrag können wir unsere Kaderplanung weiter richtungsweisend vorantreiben", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

"Team, Verein, Stadt, Fans – das Gesamtpaket bleibt für mich einfach überragend. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb der logische Schritt für mich", sagte Sesko, der in seiner ersten Saison für RB wettbewerbsübergreifend in 42 Spielen 18 Tore markierte und zwei Treffer vorbereitete: "Ich habe einfach richtig Lust, mit diesem Team gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Doch da geht noch einiges mehr und das ist nun unser gemeinsames Ziel."

EM-Teilnehmer Sesko hatte sich in der Rückrunde einen Stammplatz in Leipzig erkämpft und in insgesamt 31 Bundesliga-Spielen 14 Tore erzielt. Bei der am Freitag beginnenden Europameisterschaft trifft Sesko mit Slowenien auf England, Dänemark und Serbien.