Das Rätseln hat ein Ende: Benjamin Sesko verlängert Vertrag bei RB Leipzig

Da kann er schon mal jubeln: RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko (rechts) steht offenbar vor der Verlängerung seines Vertrags bei den Roten Bullen. © Tom Weller/dpa

Der 21-Jährige hatte sich in der Rückrunde dank konstant guter Leistungen einen Stammplatz in Leipzig erkämpft. In insgesamt 31 Bundesliga-Spielen erzielte er 14 Tore.

Die Entwicklung des Stürmers machte natürlich über die Grenzen Leipzigs hinaus die Runde. Immer wieder war von einem Interesse des AC Mailand die Rede, die Sesko angeblich als Nachfolger von Olivier Giroud (37) betrachtete. Zuletzt hatte sich auch der englische Vizemeister FC Arsenal in das Ringen um den Slowenen eingeschaltet.

RB hatte Sesko im vergangenen Sommer zwar einen Vertrag bis 2028 gegeben. Der Deal enthielt jedoch eine Ausstiegsklausel, laut der das Talent die Sachsen noch bis Ende Juni für mehr als 65 Millionen hätte verlassen können.

Wie die Deutsche Presse-Agentur nun meldete, soll der slowenische Nationalspieler inzwischen jedoch vor der Vertragsverlängerung stehen. Zuerst hatte der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet.