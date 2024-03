"Neues Gesicht" gewünscht: RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer

Die erste Bundesliga-Saison der Roten Bullen-Frauen verlief durchwachsen, so konnten in 17 Spielen bisher nur 16 Punkte gesammelt werden. In den vergangenen Partien ließ das Team um Stürmerin Vanessa Fudalla (22, momentan Platz 3 in der Torschützinnenliste) aber immer wieder seine Klasse aufblitzen, konnte zuletzt sogar Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegen.

Momentan belegt RB Leipzig den neunten Tabellenrang und konnte sich damit zumindest vorerst von den Abstiegsplätzen retten.

Uzun hatte die RB-Frauen im Juli 2022 übernommen und mit ihnen im vergangenen Sommer den Sprung in die erste Bundesliga geschafft. Zudem hatte er dem Team den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals ermöglicht.