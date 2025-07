Neue Transfer-Entwicklung: Bekommt RB Leipzig jetzt ein Sesko-Problem?

Alles in Kürze

Benjamin Sesko (21) soll und will RB Leipzig im Sommer eigentlich verlassen. Doch wer ist bereit, mindestens 80 Millionen Euro Ablöse zu zahlen? © Picture Point / Roger Petzsche

Denn wie schon seit Monaten bekannt ist, soll der Stürmer stark in den Fokus von Arsenal London geraten sein, die durchaus bereit gewesen wären, mindestens 80 Millionen Euro für den Slowenen auf den Tisch zu legen.

Anfang Juli scheint nun alles anders. Wie der sehr gut informierte Transfer-Guru Fabrizio Romano (32) am Sonntag berichtet, sind die Gunners inzwischen sehr weit mit einem Transfer von Viktor Gyökeres (27).

Der Angreifer soll seinem derzeitigen Klub Sporting Lissabon bereits klargemacht haben, dass er nicht nach Portugal zurückkehren wird.

Dem Vernehmen nach habe er auch anderen Interessenten wie Juventus Turin abgesagt, weil er eben nach London möchte.

Die Sache spitzt sich also zu - und ist schlecht für RB. Denn der Verkauf von Sesko ist eigentlich fest eingeplant, um in diesem Sommer Transfererlöse zu generieren. Nach der Peinlich-Saison soll ein Umbruch stattfinden. Doch aktuell stehen viele potenzielle Neuzugänge noch in der Warteschlange, weil mögliche Abgänger wie Xavi Simons (22) und eben Sesko noch keinen neuen Klub gefunden haben.