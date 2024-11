Nur 15 Männer für den Kader, aber RB-Trainer Rose findet: "Wir haben genug Spieler!"

Castello Lukeba (21, 2.v.r.) ist für Samstag wieder eine Option. © picture point/Sven Sonntag

Ist er sonst gern mal in bundesligafreien Zeiten unterwegs, blieb Rose diesmal bei und mit seiner Familie in Leipzig. "Das war mir wichtig, weil wir davor unglaublich viel gereist sind", sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Komplett frei hatte er aber natürlich nicht, musste sein durch die bisher punktlose Champions-League-Phase kritisiertes Team auf die abschließenden acht Partien des Jahres vorbereiten.

Dabei musste er auf Yussuf Poulsen (30), Eljif Elmas (25) und El Chadaille Bitshiabu (19) verzichten - alle fallen mit Muskelverletzungen aus.

Positiv hingegen: Während Castello Lukeba (21), der zuletzt vor vier Wochen in der Startelf gestanden hatte, wieder voll im Teamtraining integriert ist, ist auch Lutsharel Geertruida (24) nach abschließenden Tests seit Wochenmitte wieder voll im Training und einsatzfähig fürs Samstagspiel bei der TSG Hoffenheim.

Somit geht Marco Rose neben dem Duo auch mit Willi Orban (32), Lukas Klostermann (28) und Benjamin Henrichs (27) in der Abwehr in den Jahresendspurt.