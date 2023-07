Openda-Deal durch! Jetzt hat RB Leipzig endlich einen Knipser

Lois Openda (23) hat bei RC Lens mächtig Eindruck gemacht. Nun muss er bei RB Leipzig beweisen, dass er auch in der Bundesliga knipsen kann. © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Was seit Tagen spekuliert wurde, ist seit Freitagnachmittag nun Gewissheit. Openda unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2028.

Die Franzosen erhalten eine Ablöse von angeblich bis zu 50 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Damit hat das monatelange Tauziehen zwischen beiden Klubs ein Ende!

"Wir freuen uns, dass wir heute mit Lois Openda unseren absoluten Wunschspieler im Sturm vorstellen können", äußerte sich RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl (49).

Schon Anfang Juni war klar, dass die Roten Bullen den Belgier als Nachfolger von Christopher Nkunku (25) auserkoren hatten, der zum FC Chelsea gewechselt war. Doch der überraschende Zweite der französischen Ligue 1 verhandelte knallhart, verlangte immer höhere Summen.

Eberl: "Wir haben die Gespräche mit Lens auf Augenhöhe und konstruktiv, aber hart in der Sache geführt und am Ende eine Lösung gefunden, von der wir überzeugt sind, dass sie in jeder Hinsicht fair ist."

Nun also die Einigung!