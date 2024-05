RB Leipzig bald deutscher Meister? Das sagt Ex-Flick-Assistent Röhl dazu

Der Ex-Leipziger Danny Röhl (35) sieht RB reif für den Meistertitel. Der gebürtige Zwickauer schaffte bei seiner ersten Cheftrainer-Station mit Sheffield Wednesday selbst ein Fußball-Wunder. © Arne Dedert/dpa

"Die Saison wird kommen, in der sie es schaffen. Sie waren immer in den Top vier in den letzten Jahren. In Leipzig sind alle Bedingungen da", sagte der ehemalige Assistenztrainer von Hansi Flick (59) beim FC Bayern und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem Interview von "RB-Live".

Der gebürtige Zwickauer, der von 2011 bis 2018 als Videoanalyst und Co-Trainer am Leipziger Cottaweg tätig war, drücke RB-Cheftrainer Marco Rose (47) "die Daumen, dass er lange und erfolgreich bei RB arbeitet".



Der 35 Jahre alte Röhl schaffte als Cheftrainer des englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday gerade ein Fußball-Wunder.

Bei seiner ersten Cheftrainerposition gelang ihm mit dem Traditionsverein durch ein 2:0 in Sunderland am letzten Spieltag der Championship der Klassenverbleib, obwohl der Aufsteiger zu Saisonbeginn nach 13 Spielen noch kein Match gewonnen hatte.

Im Oktober 2023 verpflichteten die Engländer Röhl und wurden am Ende belohnt.