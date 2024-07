Erst zum zweiten Mal in neun Jahren! RB Leipzig darf wieder mit Heimspiel starten

Leipzig - Erst zum zweiten Mal im nun neunten Bundesliga-Jahr wird RB Leipzig mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit starten. Ende August empfängt der Vierte der Vorsaison den VfL Bochum in der Red Bull Arena. Es folgt ein Kracher!

Ende August starten die Bundesligisten um RB Leipzig in die neue Saison. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In der abgelaufenen Saison verloren die Sachsen zum Auftakt mit 2:3 beim letztlichen Meister Bayer Leverkusen. Die Jahre davor gab es auch in Stuttgart (1:1) und in Mainz (0:1) keine Siege.

Nur in der Saison 2020/21 durfte RB bisher daheim starten, gewann 3:1 gegen Mainz.

Bevor es überhaupt in der Liga losgeht, steht zunächst der Pflichtspiel-Auftakt bei Drittligist Rot-Weiss Essen (17. August, 15.30 Uhr) im Kalender.

Nach dem Bochum-Match gastieren die Roten Bullen am 2. Spieltag der neuen Runde bei Double-Sieger Leverkusen, treffen danach daheim auf Union Berlin.

Gegen Dortmund geht's Anfang November auswärts und Mitte März daheim. Die Bayern sind mal wieder im Dezember (auswärts) und Anfang Mai Gegner. Aufsteiger St. Pauli empfängt RB am Wochenende 21./22. September, in Kiel gastieren die Sachsen Anfang Dezember.